Libia, raggiunto un accordo per il cessate il fuoco

L'Onu annuncia il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco a Tripoli. "Sotto l'egida dell'inviato speciale dell'Onu in Libia Ghassan Salamé, un accordo di cessate il fuoco è stato raggiunto e firmato oggi per porre fine a tutte le ostilità, proteggere i civili e salvaguardare i beni pubblici e privati e riaprire l'aeroporto Mitiga a Tripoli", ha annunciato la missione Onu in Libia, Unsmil. Secondo un ultimo bilancio ufficiale diffuso lunedì sera, il bilancio dei combattimenti è di almeno 50 morti e 138 feriti.