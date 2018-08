Terrore a Manchester, spari durante la parata caraibica: 10 feriti

Terrore a Manchester per una sparatoria questa notte nel quartiere di Moss Side durante una festa di strada per il carnevale caraibico. Dieci persone sono rimaste ferite intorno alle 2.30 per numerosi colpi di arma da fuoco esplosi durante la festa. La polizia "sta cercando di stabilire le cause e i responsabili dell'attacco", ha spiegato il coordinatore delle indagini, Debbie Dooley.

Shooting at Manchester Moss Side post carnival street party pic.twitter.com/b3jRjuNMrz — UK Rap (@UKRap) 12 agosto 2018