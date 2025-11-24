Russia-Ucraina, le trattative di pace fanno calare il prezzo del gas: quanto costa

Foto: LaPresse

24 novembre 2025 a

a

a

Prezzi in calo per il gas naturale in Europa. All'hub di riferimento Ttf i future sul contratto di dicembre sono scesi sotto i 30 euro per megawattora a 29,82 euro (-1,25%), sui livelli piu' bassi da maggio 2024, poiche' lo slancio verso i colloqui di pace tra Ucraina, Stati Uniti e Russia ha coinciso con aspettative di domanda più deboli.

“La pace parta dal piano Usa”. Meloni tende la mano a Trump: la giusta soluzione per la guerra in Ucraina

Il presidente Zelenskij ha manifestato la sua disponibilità a lavorare a un piano di pace elaborato da Stati Uniti e Russia, sollevando la possibilità che le sanzioni su Mosca vengano revocate e che una maggiore quantità di energia russa venga immessa sui mercati globali. Allo stesso tempo, le previsioni per fine novembre e inizio dicembre suggeriscono un ritorno delle temperature alla normalità o a livelli leggermente più caldi nell'Europa nord-occidentale, il che ridurrebbe la domanda di riscaldamento. Tuttavia, le proiezioni meteo a breve termine stanno cambiando rapidamente, mantenendo gli investitori cauti. Le scorte di gas stanno diminuendo durante l'attuale ondata di freddo, con i livelli di stoccaggio che scendono al di sotto dell'81%, rispetto a circa il 90% di un anno prima.