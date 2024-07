Prelios passa al Gruppo Ion per 1,35 miliardi. Arriva il closing

19 luglio 2024 a

Operazione conclusa. Il Gruppo ION annuncia il closing su Prelios e completa l'acquisizione per 1,35 miliardi di euro attraverso X3 Group, società controllata da ION, la holding di investimento guidata da Andrea Pignataro. L'annuncio fa seguito all'accordo vincolante tra Davidson Kempner Capital Management LP, società di gestione di investimenti globali, e X3 Group, sottoscritto lo scorso 11 agosto 2023, e alla successiva autorizzazione della Golden Power a marzo 2024 e di Banca d'Italia a giugno 2024.

Unicredit, Intesa Sanpaolo e BNP Paribass hanno guidato il consorzio di banche, che comprende anche Banco BPM, Standard Chartered Bank e Mediobanca, che stanno finanziando X3 per l'operazione.

"È una grande soddisfazione e ci riempie di entusiasmo e responsabilità la conclusione positiva di questo lungo percorso. L’acquisizione da parte di ION consentirà a Prelios di consolidare il suo ruolo di leadership nel settore del servicing e dell'asset management. L'azienda gestisce un portafoglio significativo di crediti in sofferenza (UTP e NPL) e di beni immobiliari, che aiutano a mantenere la stabilità finanziaria e la qualità degli asset nel mercato finanziario e immobiliare italiano. L'operazione rientra in una più ampia strategia volta a migliorare la gestione degli stessi e l'efficienza dei processi decisionali attraverso l’uso di dati. Il settore del credit servicing in Italia sta attraversando una fase di consolidamento significativa, guidata dalla necessità di migliorare l'efficienza operativa, sfruttare le economie di scala ed espandere le capacità di servizio in un mercato in via di maturazione che necessita di nuove proposte di servizi più sofisticati ed evoluti. Grazie ad ION tutto questo sarà possibile", sottolinea il presidente di Prelios, Fabrizio Palenzona.

Fondata nel 1990 a Milano, Prelios è leader in Italia nella gestione di asset alternativi, nel servicing e nei servizi immobiliari specializzati, con più di 40 miliardi di euro di asset in gestione tra crediti in sofferenza, inadempienze probabili e fondi immobiliari. I risultati consolidati del 2023 della società evidenziano la crescita dei ricavi a 321 milioni di euro, con un incremento del 4% rispetto a 309 milioni di euro registrati nel 2022, e un EBITDA pari a 146 milioni di euro, in crescita rispetto al dato 2022 pari a 145 milioni di euro. L'operazione ION-Prelios rientra nel processo di consolidamento in atto tra i servicer e che è guidato dalla necessità di migliorare l'efficienza operativa, le economie di scala e l'ampliamento delle capacità di servizio. Altro elemento chiave è l'analisi avanzata dei dati e la gestione continua dei flussi di lavoro, sempre più determinanti nel settore finanziario. Inoltre si evidenzia un approccio sempre più fondato sulla tecnologia con la convergenza di dati, per migliorare l'efficienza dei servizi e l'esperienza del cliente.