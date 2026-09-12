Mai così tanti gli occupati in Italia. I dati dell'Istat

Gianluca Zapponini 12 settembre 2026 a

a

a

L’Italia del lavoro c’è. A dispetto di chi parla di scarsa qualità degli impieghi, nel secondo trimestre il numero di occupati è salito a 24 milioni 363 mila (+155 mila, +0,6% sul primo trimestre 2026) a seguito della crescita dei dipendenti, sia a tempo indeterminato (+120 mila, +0,7%) sia a termine (+18 mila, +0,7%) e degli indipendenti (+17 mila, +0,3%). Il tasso di occupazione, secondo l’Istat, raggiunge così il 63,1% (+0,4 punti in tre mesi), quello di disoccupazione sale al 5,6% (+0,1 punti) e il tasso di inattività scende al 33% (-0,5 punti).

Non è tutto. Nel confronto tendenziale prosegue, più intensa rispetto al trimestre precedente, la crescita del numero di occupati (+246 mila, +1% in un anno) che coinvolge i dipendenti a tempo indeterminato (+1,0%) e gli indipendenti (+2,4%), a fronte di un nuovo, ma più contenuto, calo dei dipendenti a termine (-1,2%). Attenzione, quelli di ieri non sono gli unici dati sull’occupazione pervenuti. Anche Unioncamere ha fatto il punto della situazione. Sono infatti 565mila le entrate programmate dalle imprese a settembre, mentre salgono a 1,5 milioni quelle previste complessivamente nel trimestre settembre-novembre. I servizi concentrano il 65,6% delle entrate programmate, mentre il 26,5% riguarda l'industria, comprese le costruzioni, e il 7,9% il settore primario.

Rispetto a settembre dello scorso anno, la domanda mensile risulta in lieve riduzione (-0,6%), ma il mercato del lavoro continua a mostrare un'elevata necessità di personale e una forte selettività nei profili ricercati., con una difficoltà di reperimento che si attesta al 44%. E ancora, a settembre sono previste 177mila entrate tra impiegati, professioni commerciali e nei servizi, pari al 31,4% della domanda complessiva, seguite da 163mila entrate per operai specializzati, conduttori di impianti e macchine (28,8%) e da 120mila entrate per dirigenti, specialisti e tecnici (21,3%).