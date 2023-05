L'Italia cresce più di Francia e Germania. I dati Istat silenziano la sinistra

31 maggio 2023 a

a

a

L'economia Italia cresce più Parigi e Berlino. «Nel primo trimestre 2023, il Pil è aumentato in termini congiunturali dello 0,3% negli Stati Uniti e dello 0,2% in Francia, mentre è diminuito dello 0,3% in Germania», afferma l’Istat, che ha rilasciato oggi i Conti Economici Trimestrali relativi al primo trimestre 2023 su Pil, valore aggiunto, consumi, investimenti e domanda estera. Il Pil italiano invece, è cresciuto dello 0,6% nel primo trimestre rispetto a quello precedente, più di quello di Francia, Germania e Usa. «In termini tendenziali, si è registrata una crescita dell’1,6% negli Stati Uniti e dello 0,8% in Francia e una diminuzione dello 0,2% in Germania», sottolinea l’Istat. Anche in questo si tratta di dati inferiori a quello italiano (+1,9%). «Nel complesso, il Pil dei paesi dell’area Euro è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dell’1,3% nel confronto con il primo trimestre del 2022».

"Porterà lavoro e darà fastidio alla mafia". Salvini difende il Ponte sullo Stretto

«Dati incoraggianti e positivi arrivano stamane dall’Istat: il pil italiano continua a crescere più di altre nazioni dell’area euro e degli Stati Uniti, con performance migliori di quelle di Francia e Germania», ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. «Nel primo trimestre del 2023 - ha detto - infatti il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,6 rispetto al trimestre precedente e dell’1,9 per cento nei confronti del primo trimestre del 2022, con previsioni ottimistiche di aumento intorno all’1% nel 2023. Questi dati, insieme alla ripresa del calo dell’inflazione nel mese di maggio, certificano come la politica economica portata avanti dal governo Meloni sia vincente».