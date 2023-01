Allarme del Financial Times sull'Italia: la Bce sta scatenando la crisi, rischio default

03 gennaio 2023 a

L’Italia sarà il Paese dell’Eurozona più esposto a una crisi del debito in seguito alle politiche, di aumento dei tassi e di un minor acquisto di obbligazioni, portate avanti dalla Bce. È quello che emerge da un sondaggio del Financial Times che ha chiesto una valutazione ad alcuni economisti di spicco: di questi 9 su 10 hanno indicato l’Italia come il Paese dell’area Euro più a rischio per le politiche attuate dall’istituto di Francoforte guidato da Christine Lagarde.

Il Financial Times - pur facendo presente come il nuovo governo non abbia dato ragioni di preoccupazioni seguendo una strada di correttezza fiscale - mette in guardia sul fatto che il debito pubblico italiano rimane uno dei più alti in Europa, a poco più del 145% del Pil, e la scorsa settimana il rendimento del bond decennale ha superato il 4,6%, quasi il quadruplo del livello di un anno fa e il 2,1% sopra il rendimento equivalente dei titoli tedeschi. E le future mosse di Lagarde, che ha già annunciato un altro aumento dei tassi dopo l’ultimo attuato, rischiano di scatenare l’implosione del Paese guidato da Giorgia Meloni.