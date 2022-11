Pensioni, spunta Quota 103: come funziona la riforma del governo Meloni

16 novembre 2022 a

a

a

Impedire il ritorno in auge della legge Fornero sulle pensioni nel 2023. È uno degli obiettivi fondamentali del governo Meloni che ha pronto un piano di riforma "ponte" per il prossimo anno sulla previdenza, vista la scarsità di risorse disponibili.

“Incentivi per non andare in pensione”. Giorgetti ha pronta la rivoluzione

Il progetto, chiamato Quota 103, prevede dal primo gennaio 2023 e per i restanti 12 mesi, l’uscita dal mondo del lavoro con 62 anni d’età e 41 di versamenti che andrebbe a sostiture gli attuali 64 anni e 38 di versamenti. Sono quasi 45mila i lavoratori che potrebbero sfruttare questa via per andare in pensione. Questo strumento sostituisce Quota 102, che avrebbe consentito il pensionamento con 64 anni e 38 di contribuzione. Questo canale di uscita si affiancherà all’Ape sociale e a Opzione donna, strumenti di flessibilità pensionistica pensati per le donne con carriere discontinue (Opzione donna) e per i lavori usuranti (Ape Sociale), che verranno prorogate ancora una volta insieme alle vie di pensionamento “ordinarie”.