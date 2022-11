Sorpresa nella bolletta del gas di ottobre: giù del 12,9 per cento

03 novembre 2022 a

a

a

Bolletta del gas in calo del 12,9% per i consumi di ottobre. Lo comunica l’Arera, l’Autorità per la regolazione di energia acqua rifiuti. Una sorpresa che riguarda il mercato tutelato con fatturazione mensile, perché all'inizio si parlava di un rincaro del 70 per cento, stima ammorbidita due giorni fa con un + 5 per cento. Oggi addirittura il segno meno. "La famiglia tipo - spiega Arera - per i consumi effettuati nel mese di ottobre riceverà una bolletta con una riduzione del -12,9% rispetto al costo del terzo trimestre 2022". "Nonostante i record nei mercati all’ingrosso della scorsa estate, con l’applicazione del nuovo metodo di aggiornamento mensile dell’Arera - osserva la stessa Autorità - si sono potute intercettare le significative riduzioni di costo della materia prima delle ultime settimane".

Riserve piene e richiesta in calo: si ferma la corsa del gas

Il calo della bolletta è una boccata di ossigeno per le famiglie. Perché "in termini di effetti finali, la spesa per la famiglia tipo nell’anno scorrevole - compreso tra il primo novembre 2021 e il 31 ottobre 2022 - è di circa 1.702 euro, +67% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (primo novembre 2020-31 ottobre 2021)".

Il tesoretto sale a 12 miliardi, non tutti saranno usati subito

Ma cosa c'è dietro la discesa della cifra che troveremo in bolletta? Da una parte il sostanziale riempimento degli stoccaggi in tutti i Paesi della Ue che si sono preparati al distacco dalla fornitura dalla Russia. Dall'altra dalla minore richiesta dovuta tanto alle temperature insolitamente alte di queste settimane, tanto- alla recessione che comincia a colpire le economie dell'Ue.Benefici che potrebbero non durare a lungo. I prezzi potrebbero tornare a salire non appena inizierà il freddo.