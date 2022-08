Pensioni, quando scatta la rivalutazione. Di quanto aumentano e chi è escluso

08 agosto 2022 a

Nel decreto Aiuti bis è contenuta una delle misure più attese, ossia la rivalutazione delle pensioni. Dal primo ottobre infatti scatterà l'adeguamento delle pensioni all'inflazione ma non sarà per tutti. Il governo nel testo definitivo del provvedimento ha trovato l'intesa e il calcolo della rivalutazione anticipata si basa sulle dichiarazioni del 2021. Circa 12,57 milioni i pensionati interessati. Esclusi coloro che hanno un reddito annuale da previdenza maggiore di 35mila euro. La rivalutazione del 2% delle pensioni si aggiunge all’anticipo del conguaglio dello 0,2% spettante con gli arretrati dal gennaio 2022.

Arriva l'aumento delle pensioni: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi assegni

Il confine tracciato, dunque, è 2.692 euro lordi al mese, limite per definire la platea delle pensioni che da ottobre riceveranno l’anticipo della rivalutazione, come riporta il Sole 24 ore. Perimetro che ha permesso di ridurre i fondi destinati a questa misura di circa mezzo miliardo. La rivalutazione delle pensioni, dunque, sarà anticipata dal 1° ottobre 2022: e gli assegni aumenteranno di un totale del 2,2 per cento per effetto della perequazione, che adegua gli importi in base all’aumento dell'inflazione.