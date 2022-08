Pensioni, anticipata a ottobre la rivalutazione del 2%. Quali assegni riceveranno l'aumento

04 agosto 2022 a

L’anticipo a ottobre della rivalutazione delle pensioni del 2% sarà riconosciuto agli assegni fino a 2.692 euro. È quanto si legge in una bozza aggiornata del decreto aiuti. L’incremento è riconosciuto, fino al raggiungimento del tetto massimo, «qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento». Sul capitolo vengono stanziati 965 miliardi.

Buone notizie per i pensionati: ecco quando e di quanto aumenta l'assegno

L’anticipo della rivalutazione delle pensioni a ottobre del 2% previsto dal decreto aiuti comporterà un aumento da 10 a 51 euro al mese degli assegni, circa 10 euro lordi al mese ogni 500 euro percepiti. Una pensione media di 952 euro mensili vedrebbe in un solo mese 19,04 euro in più, 57,12 in tre mesi. Chi percepisce l’assegno minimo di 524 euro avrà 10,49 euro in più in un mese, 31,46 in tre; chi ha due volte la minima, cioè 1.049 euro, avrà 20,97 e 62,92 in più; chi ha tre volte la minima cioè 1.573 euro di assegno 31,46 e 94,38 euro in più; chi ha 4 volte in più cioè 2.097 avrà 41,95 e 125,84 in più. Chi infine percepisce cinque volte in più l’assegno minimo, cioè 2.622 euro, avrà 51,39 e 154,16 euro in più.

