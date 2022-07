L'inflazione corre ed è già costata oltre 92 miliardi agli italiani: conti correnti prosciugati

Gianni Di Capua 10 luglio 2022 a

L'inflazione è una tassa della peggior specie, perché colpisce soprattutto chi ha meno. In talune condizioni gli effetti che sprigiona sono ancor più preoccupanti; in particolar modo, quando si «abbatte» come una patrimoniale sui conti correnti. Secondo l'ufficio studi della Cgia, in termini puramente teorici, in questo ultimo anno l'aumento dell'inflazione è costato agli italiani oltre 92 miliardi. Tenendo conto che in questi ultimi 12 mesi il tasso di interesse applicato dagli istituti di credito sui depositi bancari si è aggirato attorno allo zero e l'inflazione, invece, è cresciuta dell'8%, a risparmi invariati, che al 31 dicembre scorso ammontavano complessivamente a 1.152 miliardi, il caro vita ha eroso questi ultimi di 92,1 miliardi. Secondo la Cgia, comunque, le persone faticano a cogliere e quantificare gli effetti negativi dell'inflazione sui risparmi. Il prelievo straordinario del 6 per mille imposto 30 anni fa dall'allora Governo Amato sui conti correnti degli italiani, costò alle famiglie 5.250 miliardi di lire, ovvero 2,7 miliardi di euro. Rivalutando questo importo a maggio 2022, il prelievo sale a 5 miliardi di euro; praticamente un «sacrificio» economico 18 volte inferiore ai 92 miliardi stimati, in quest'ultimo anno, dall'Ufficio studi della Cgia.

Come era prevedibile, a livello territoriale il costo più salato l'hanno pagato i risparmiatori delle regioni più ricche: in Lombardia la perdita di potere di acquisto è stata di 19,4 miliardi, nel Lazio di 9,3, in Veneto di 8,3 e in Emilia Romagna di 8,12. Desta sicuramente molta sorpresa il risultato emerso dal confronto tra le macro aree geografiche del Paese. Se a Nordovest il «prelievo» è stato di ben 29,8 miliardi, nel Mezzogiorno invece ha raggiunto quota 22,8 miliardi; un dato, quest'ultimo, superiore ai 20,7 miliardi registrati nel Nordest e, ancor più, rispetto ai 18,8 miliardi riconducibili al Centro.

Per la Cgia il pericolo che la nostra economia stia scivolando lentamente verso la stagflazione è molto elevato. Con le difficoltà legate alla pandemia, agli effetti della guerra in Ucraina, all'aumento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici si rischia, nel medio periodo, di veder scivolare la crescita economica verso lo zero, con una inflazione che, invece, potrebbe raggiungere a breve le due cifre.

