Effetto Bce sui mercati. Borse in rosso e schizza lo spread dopo l'annuncio sui tassi

I mercati reagiscono alla fine dell'era del denaro a costo zero. E lo spread torna a fare paura. Il giorno dopo l’annuncio della Bce - che porrà fine al suo programma di acquisti da luglio, quando procederà anche al primo rialzo dei tassi dopo 11 anni - volano i rendimenti obbligazionari dell’Eurozona. E in particolare quelli dell’Europa meridionale, particolarmente sotto pressione in quanto la Banca centrale europea non ha dato indicazioni sugli strumenti per contrastare la frammentazione del mercato.

Il tasso del rendimento del Btp italiano è salito ai massimi dal 2018 al 3,78% mentre lo spread (il differenziale con gli analoghi titoli tedeschi) è schizzato a 231 punti base, sfiorando il massimo dall’apice della pandemia nel 2020. Il differenziale è salito di 24 punti base questa settimana, il più grande balzo settimanale dall’aprile 2020. Il tasso del Bund tedesco invece è sceso di quasi 2 punti base all’1,42%, al di sotto del massimo dal 2014, raggiunto ieri all’1,47%. In rialzo invece il tasso dei Bonos spagnoli, al 2,636% mentre lo spread Bonos/Bund è a 123,4. In calo a 1,968% il tasso degli Oat francesi.

I mercati monetari continuano a prezzare 75 punti base di rialzo dei tassi della Bce entro settembre: 25 punti base verrebbero decisi alla prossima riunione, cui seguirebbero incrementi maggiori a settembre, a seconda delle prospettive dell’inflazione. Secondo Deutsche Bank, i tassi arriveranno all’1% entro fine anno mentre secondo altri analisti, si arriverà a circa il 2% entro febbraio 2024.

La mossa di Christine Lagarde ha avuto ripercussioni anche nelle Brose. Piazza Affari peggiora a metà mattinata, diventando maglia nera in Ue. Tutte le piazze europee sono in calo ma la Borsa di Milano sta accentuando le perdite.

