La Banca Centrale Europea è stanca dei Bitcoin. L'annuncio choc: basta tolleranza, le criptovalute bruciano energia

Gianfranco Ferroni 01 aprile 2022 a

a

a

Fabio Panetta, componente del comitato esecutivo della Bce, lo ha fatto capire chiaramente nel corso dell'audizione di cui è stato protagonista al Parlamento Europeo l'altro giorno, intervento ingiustamente sottovalutato dai media: se vogliamo risparmiare combustibile e importare meno gas e petrolio, non solo dalla Russia, è stato il messaggio di Panetta, i legislatori devono avere un «approccio meno tollerante» su queste attività. Ovvero, staccare la luce. Un esempio? In Kosovo è stato annunciato il divieto di estrazione di criptovalute sul suo territorio perché sottrae troppa energia alla rete. Secondo uno studio di Cambridge bitcoin electricity consumption index, «minare» bitcoin fa consumare 123,2 terawatt/ora all'anno. Un vero spreco, e tutto per l'interesse di pochi.

Il nichel caro come il Bitcoin: vale 100mila dollari a tonnellata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.