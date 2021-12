Ferrovie dello Stato a fianco della campagna "Mi prendo cura di te" della Fondazione Bambino Gesù

Solidarietà e donazioni

20 dicembre 2021 a

Fs Italiane sostiene la campagna "Mi prendo cura di te" della Fondazione Bambino Gesù per la realizzazione di un Centro di Cure Palliative Pediatriche a Passoscuro, che sarà aperto a gennaio 2022. Il Gruppo ha accolto l’invito della Fondazione a partecipare alla raccolta fondi, contribuendo a supportare le attività in favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Sarà possibile fare la propria donazione fino al 30 giugno 2022 attraverso le emettitrici self service presenti nelle stazioni ferroviarie. La campagna verrà promossa anche attraverso i siti web di Fs Italiane, Rfi, Italferr e Trenitalia, i monitor di bordo su Frecce, Intercity, treni Regionali e FrecciaLink, i monitor delle self service, delle biglietterie, dei FrecciaLounge e FrecciaClub e tutti i canali media del Gruppo.

Le donazioni sono destinate a sostenere la realizzazione di una struttura residenziale, una “casa prima del ritorno a casa” che accolga tutte le bambine e i bambini residenti nel Lazio e in molte regioni del Sud Italia che non possono guarire e che hanno bisogno di cure e assistenza dedicate e altamente specialistiche nella fase più difficile della loro malattia. Il Centro di Passoscuro, 20 posti letto, accoglierà anche le famiglie dei bambini, accompagnando entrambi nel percorso di cura in ospedale e a casa, e consentirà ai genitori di completare la loro formazione nelle competenze che devono acquisire per accudire al meglio in casa il loro bambino, trovando supporto all’interno di una rete in grado di dare risposte concrete alle necessità di salute dei figli.

La struttura lavora in stretto coordinamento con la rete di assistenza domiciliare territoriale e può assicurare periodi di Respite Care alla famiglia, cioè periodi di “sollievo” in cui i genitori possono affidare completamente i bambini agli operatori prendendo alcuni giorni di riposo da trascorrere serenamente. Fs Italiane sostiene attivamente iniziative e campagne di sensibilizzazione d’intesa con il Terzo Settore e gli Enti locali. Il supporto alla raccolta fondi della Fondazione Bambino Gesù conferma l’importanza, per Fs, del valore della responsabilità sociale, inserendosi nell’ambito delle attività per la solidarietà con cui il Gruppo sostiene le persone in difficoltà.

