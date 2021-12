Fs: Corradi, 'dopo Parigi uniremo Madrid e Barcellona'

18 dicembre 2021 a

Milano, 18 dic. (Adnkronos) - Il Frecciarossa varca per la prima volta i confini nazionali 'conquistando' Parigi, ma mira già ad altre capitali europee, in particolare le prossime città a cui guarda sono Madrid e Barcellona. Lo spiega Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, che ha viaggiato a bordo del nuovo Frecciarossa Milano-Lione-Parigi, arrivato nel primo pomeriggio in stazione Centrale.

"Per noi non è importante aver rotto o no un monopolio, ma aver creato un treno che è un treno veramente europeo. Iniziamo in Francia, ma poi andiamo in Europa, magari in futuro in Austria, Germania". Il prossimo appuntamento è "a meno di un anno da adesso, circa alla fine del 2022 e uniremo Madrid e Barcellona".