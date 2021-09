Stasera Italia, “rimbalzo dell'economia”. Carlo Cottarelli è raggiante: entusiasmo e ottimismo

03 settembre 2021 a

Carlo Cottarelli applaude Mario Draghi e il Governo per i risultati dell’economia italiano. L’economista ed ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, ospite in collegamento di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Veronica Gentili, spende parole di elogio per la crescita del Paese: “Il principale elemento per cui c’è un certo entusiasmo e ottimismo è quello che succede effettivamente nell’economia, sta rimbalzando dopo i disastri dell’anno scorso, sta andando anche meglio di quanto prevedeva il Governo, che ad aprile aveva previsto una crescita del 4,5% per quest’anno e poi sono arrivati i dati del primo e del secondo trimestre che fanno pensare che la crescita possa arrivare vicino al 6%. Sono i dati che confortano questo ottimismo, non tutto è perfetto, ma c’è una ripresa, anche sui dati dell’occupazione. Non c’è stata quell’esplosione di licenziamenti che alcuni temevano. Le imprese industriali che stanno crescendo non hanno motivi per licenziare”.

Cottarelli mantiene però i piedi per terra in vista del futuro: “Restano diverse incognite, una relativa al possibile rischio di un ritorno delle chiusure, per questo la vaccinazione è così importante, per questo ha del tutto senso che si renda più obbligatorio l’uso del green pass in diversi ambiti. Non soltanto per indurre la gente alla vaccinazione, ma perché chi è vaccinato ha un rischio più basso, non zero, di contagiare gli altri. È giusto che possa andare in posti affollati dove altri non dovrebbero andare”.

