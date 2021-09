Ma quale immunità di gregge vicina, il trucchetto di Figliuolo è smascherato

03 settembre 2021 a

I conti non tornano. L'immunità di gregge in Italia è un obiettivo ancora lontano, mentre stando ai calcoli di Francesco Paolo Figliuolo non sembrerebbe così. Il problema è che il commissario considera il dato relativo solo agli over 12, ma per raggiungere l'obiettivo dell'80%, che secondo Figliuolo sarebbe vicino, andrebbe in realtà considerata l'intera popolazione.

La percentuale del 71%, - spiega il Fatto Quotidiano - nel report del governo sull’andamento della campagna vaccinale, è ricavata dal calcolo fatto sulla popolazione over 12, cioè su quella vaccinabile. Ma nel piano di Figliuolo, presentato il 13 marzo scorso, viene invece considerato il totale della popolazione. In particolare, precisa che l’immunità di gregge, quella fatidica quota 80%, è calcolata prendendo in considerazione tutti i cittadini. Ecco perché, in realtà, stando proprio a quanto previsto dal piano Figliuolo, il tasso di immunizzazione raggiunto è molto più basso: siamo al 64,3%.

