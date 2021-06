Pubblica amministrazione piena di debiti: 52 miliardi e pagamenti non eseguiti

20 giugno 2021 a

a

a

Sebbene i tempi di pagamento della nostra Pubblica Amministrazione siano in calo, lo stock dei debiti commerciali, invece, è in costante aumento e sfiora ormai i 52 miliardi di euro. Un importo che include la parte corrente, ma non quella in conto capitale che, da una stima molto spannometrica, ammonterebbe ad altri 6-7 miliardi di euro. A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia che ha analizzato i dati dell’Eurostat relativi al 2020. Nonostante i ritardi di pagamento stiano scendendo, il debito complessivo continua a crescere, spiega Cgia, perché molti pagamenti continuano a non essere ancora eseguiti: pertanto, questi insoluti vanno ad aumentare lo stock di debito accumulatosi negli anni precedenti. Secondo i dati presentati la settimana scorsa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad esempio, l’anno scorso la nostra PA ha ricevuto dai propri fornitori fatture per un importo complessivo pari a 152,7 miliardi di euro, ma ne ha pagati 142,7, concorrendo ad aumentare il debito commerciale di altri 10 miliardi.

La rivoluzione silenziosa di Scannapieco. Ecco come sarà la nuova Cassa Depositi e Prestiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.