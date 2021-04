Chiara Ferragni nominata nel Cda di Tod's. La svolta di Della Valle

09 aprile 2021 a

Colpo grosso nel mondo della moda. Il Gruppo Tod’s nomina Chiara Ferragni Membro del Consiglio di Amministrazione. Lo comunica il Gruppo in una nota che certifica la scalata della influencer e imprenditrice nel mondo del fashion "tradizionale" del made in Italy.

La nomina- sottolinea la nota - è avvenuta, «ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del dialogo con le giovani generazioni». Siamo certi- prosegue la nota del Gruppo Tod’s - che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita all’esperienza dei membri del C.d.A., possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ascoltato.

«Ringrazio Diego Della Valle per la fiducia e il rispetto che ha nei miei confronti come donna e manager. Unirmi al gruppo Tod’s significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell’Italia nel mondo», è il commento di Chiara Ferragni, nella nota in cui il Gruppo Tod’s comunica la sua nomina come membro del consiglio di amministrazione, del gruppo della moda.

«Mi fa molto piacere che Chiara Ferragni sia entrata nel C.d.A. di Tod’s. La conoscenza di Chiara del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa. Inoltre, insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo», ha dichiarato Diego Della Valle nella nota in cui il Gruppo da lui guidato comunica la nomina di Ferragni nel cda. La influencer, da poco mamma della seconda figlia avuta con il marito, il rapper Fedez, si occuperà così non solo di stile e fashion ma anche di campagne benefiche e progetti di solidarietà.

