Fedez prova a fare il barman. Il suo numero finisce malissimo

Nemmeno a Pasqua rinuncia ad essere più virale che mai. Fedez, sui social, fa ancora una volta il pieno di like e visualizzazioni e tenta un numero da capogiro. Ma qualcosa va storto. Andiamo per gradi: Pasqua e il cantante fa un numero da barman dopo aver brindato con le bollicine colorate Aviva (omaggiando una start up tutta italiana, fondata da giovanissimi imprenditori).

“Volevo fare un numero da barman...”, scherza Fedez che nella sua casa milanese mette in fila gli spumanti colorati Aviva Wines. Alla fine fa cadere una bottiglia. Ed è sotto gli occhi di tutti un fuoriprogramma virale. Fedez decide di brindare omaggiando alcuni giovani imprenditori che, in tempi di crisi, hanno lanciato una start up con oltre 2 milioni di fatturato nel 2020 (anno orribile per la pandemia). Il rapper si è sempre schierato dalla parte di chi inizia una nuova avventura imprenditoriale. E lo fa anche stavolta, senza mezzi termini.

Intanto, il re assoluto della musica rap sta vivendo un momento d’oro: la nascita della seconda figlia avuta da Chiara Ferragni, la partecipazione a Sanremo con Francesca Michelin (il suo brano sta scalando tutte le classifiche). Poi l’impegno solidale, dove Fedez è instancabile. Ora il rapper inizia l’avventura su Amazon Prime: il programma con Mara Maionchi e 10 comici. Fedez stupisce ancora tutti, il suo tocco magico e colorato fa brillare la Pasqua.

