Chiara Ferragni, le foto da sola con Leone: la blogger stavolta lascia a casa Vittoria

Chiara Ferragni "cura" la gelosia del figlio Leone con passeggiate, cornetti e un po' di tempo da soli. L'arrivo di Vittoria, il 23 marzo 2021, ha suscitato nel fratello maggiore un moto di gelosia evidente: baci centellinati alla neonata, proteste e capricci con Fedez, "accuse" di essere una ruba palla e così via. E le foto della nuova quotidianità, pubblicate sull'account Instagram da 21 milioni di follower, dove Leo guardava torvo la sorellina, ne erano la prova. Una reazione naturale per un bambino di 3 anni abituato a essere il centro dell'attenzione del clan Lucia-Ferragni.

L'imprenditrice digitale (rispetto alla prima gravidanza, si mostra spesso mentre allatta o tira il latte) e Fedez hanno cercato in tutti i modi di far funzionare le cose e a una settimana di distanza dalla nascita di baby V, il terremoto sentimentale di Leone sembra in via di risoluzione e accettazione. Merito anche del tempo che la Ferragni ha dedicato al primogenito con un'uscita a due. Complice la giornata di caldo primaverile, l'influencer ha lasciato Vittoria a casa con il papà e ha portato il figlio a Parco Sempione, Milano. Loro due soli come ai vecchi tempi.

All'inizio Leo era un po' accigliato, ma piano piano si è sciolto e ha iniziato a sorridere. Per qualche ora non ha dovuto dividere le attenzioni della mamma con nessuno: un modo per rinsaldare il legame e sentirsi rassicurato che nulla è cambiato dal punto di vista affettivo. Una mossa che ha sortito i primi effetti. Pochi giorni dopo, la Ferragni ha documentato un'altra passeggiata da mamma, ma questa volta con Leo a spingere la carrozzina di Vittoria e a gettarle, di tanto in tanto, sguardi meno sospettosi e più amorevoli.

