Etilika cresce ancora. Già 150 mila bottiglie di vino consegnate. E ora va al Vinòforum

11 settembre 2020

Ha già consegnato 150mila bottiglie ordinate on line in tutta Italia. E nella Capitale riesce a consegnare vini pregiati in meno di 4 ore. Etilika, società romana nata nel 2019 ma già player nazionale, per consolidare le sue radici nella città partecipa dall’11 al 20 settembre al Vinòforum, la più grande manifestazione capitolina dedicata al mondo del vino, con un’edizione molto attesa vista la pausa forzata di tutte le fiere e grandi eventi enogastronomici. L'evento si terrà su uno spazio di 13.000 metri quadrati all'interno del Parco di Tor di Quinto che ospiterà 40 ristoranti e grandi osterie, più di 20 stand con circa 2.000 vini in degustazione e tanti eventi dedicati al mondo dell'enogastronomia. Etilika e Vinòforum hanno deciso di avviare una collaborazione in aggiunta allo stand Etilika dedicato agli assaggi per visitatori privati e operatori di settore. Per questa edizione, infatti, Vinòforum ed Etilika danno la possibilità a cantine e aziende di aprire un canale di vendita straordinario durante i giorni di manifestazione. Grazie a questa collaborazione, i visitatori troveranno uno store Etilika in cui poter acquistare e portare a casa gran parte delle etichette presenti all’interno di Vinòforum..

