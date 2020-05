Mes, richiesta di linee credito fino al 2022

Si chiuso l’incontro dell’Eurogruppo. Come anticipato dal presidente Mario Centeno, i ministri delle Finanze dell’Eurozona hanno trovato l’accordo sulle linee di credito del Mes. I fondi garantiti dalla nuova linea di credito potranno essere richiesti dagli Stati membri fino a dicembre 2022, ma saranno possibili ulteriori proroghe qualora l’impatto dell’emergenza coronavirus lo rendesse necessario.

«È stato un incontro positivo. Ho presentato anche le previsioni primaverili della Commissione. L’obiettivo principale di oggi era trovare un accordo sul Mes e sugli obiettivi da centrare per affrontare la crisi». Così il commissario Paolo Gentiloni al termine dell’Eurogruppo, che ha sottolineato come l’unico requisito sarà utilizzare i fondi per le spese sanitarie.