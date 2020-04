Coronavirus, i mercati più ottimisti. Borsa di Milano in positivo

Segnali di leggero ottimismo arrivano dai mercati finanziari che danno prova di fiducia nella possibile fase due, e dunque nel graduale ritorno alla nuova normalità post Covid-19. Piazza Affari è tra questi con una conferma del rialzo delle quotazioni anche in dell'apertura di Wall Street, che i futures sul mercato americano indicano positiva. Cos il Ftse Mib guadagna il 3,2%. A dare un briciolo di ottimismo sono anche le novità sui coronabond che potrebbero arrivare dall'Eurogruppo di domani dopo le aperture anche da parte del governo tedesco alla loro partenza.

A confortare sono anche alcuni numeri positivi sull'epidemia segno che il distanziamento sociale e le misure di lockdown stanno dando risultati importanti. Sul listino milanese crescono i bancari con Intesa Sanpaolo e Unicredit che registrano rialzi superiori all'8%. A passo di carica anche Campari (+8,3%) e Stm (+6,5%). Forti acquisti sul lusso, con Moncler e Ferragamo in rialzo del 6% circa, mentre fra gli industriali sono in luce Fca e Leonardo. Poco mossa Enel nel comparto utilities, contengono i

rialzi anche le reti. Atlantia sale dell'1,7% dopo aver superato il +7% in mattinata sulla scorta di possibili riassetti della compagine azionaria nelle Autostrade per l'Italia.

La maggiore avversione al rischi però non è segno però che il peggio sia considerato alle spalle. A testimoniarlo il prezzo dell'oro. Il metallo giallo sale infatti di 1 punto e mezzo percentuale in area 1.670 dollari l'oncia, non lontano dai massimi pluriennali toccati un mese fa. L'ascesa dell'appetito per il rischio sta trainando anche il bitcoin che sale di oltre il 4% a 7.100 dollari. Insomma anche nella finanza non sembra ci sia ancora una strategia univoca di investimento con segnali contraddittori tra speculazione e attività difensive