Arriva "Mister prezzi" contro gli speculatori

Non solo stop al pagamento di bollette dei servizi come acqua, luce e gas. Nel decreto legge che stabilisce le misure a sostegno dell’economia delle zone colpite dal coronavirus arriva anche la sospensione del pagamento dei premi assicurativi per la responsabilità civile di auto e moto. Bloccato anche, fino al 31 luglio, il versamento dei diritti camerali e delle sanzioni per le imprese che ritardano l’iscrizione al registro della Camera di commercio.

Nel testo, ancora sotto forma di bozza, anche a seguito delle polemiche sull’aumento dei costi di mascherine e disinfettanti vengono allargate le competenze del «Garante per la sorveglianza dei prezzi» istituito presso il ministero dello Sviluppo economico che potrà segnalare all’Autorità garante della concorrenza anche le pratiche commerciali che profittino delle situazioni di allarme sociale. Una fattispecie che dovrebbe essere introdotta appositamente nel codice del consumo e che «considera scorretta la pratica commerciale, che riguardando prodotti attinenti la salute, l’approvvigionamento di beni di primaria necessità e la sicurezza dei consumatori, profitta di situazioni di allarme sociale incrementando il prezzo di vendita in misura superiore al triplo del prezzo risultante dal listino o comunque praticato mediamente, riferito a 30 giorni prima della conclusione della compravendita»...

