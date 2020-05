Uomini e donne, Enzo brutale. Pamela lo trascina in tribunale

Al Trono Over di "Uomini e Donne", Enzo Capo aziona la macchina del fango contro l’ex fidanzata Pamela Barretta: like a chi sui social la definisce una pu**ana, insinuazioni di farsi mantenere dall’ex fidanzato e perfino il sospetto di una paternità mai confessata. La dama pugliese non ci sta: “Finiamo in Tribunale. Ti butto l’acqua in faccia, pezzente. Sei vecchio”.

Il rapporto altalenante tra Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri scompare al cospetto dei cenci di Prato che volano tra Enzo Capo e Pamela Barretta. La dama pugliese è adrenalinica, il tumulto interiore è nei capelli imperlati di sudore, nella camminata militare e nei gesti a scatto: “Gli ho mandato dei messaggi e non mi ha mai risposto, poi ha iniziato una guerra social per infangarmi. Per lui è finita da tempo e non ha avuto il coraggio di dirlo, ma oggi è chiusa anche per me. Gli ho detto che finiremo in Tribunale perché ci sono delle galline sui social che mi danno della poco di buono e lui mette like”.

Il cavaliere di origini campane lascia stupiti per l’acredine: “Io ho combattuto la diffidenza di tutti, venivo da Budapest e si diceva che lì avevo le donnine. Ti ho fatto conoscere il mio mondo, la mia famiglia e gli ambienti che frequento così da toglierti i dubbi sulla mia persona. E tu cosa mi hai mostrato? Sono stato a Brindisi tre volte e mi facevi dormire in hotel”, Pamela sgrana gli occhi: “Se ho ancora i messaggi sul telefono li caccio, gli dissi che avrei parlato con mio figlio per ospitarlo a casa, ma lui rispose che per la tranquillità del bimbo e per maggiore privacy preferiva stare in albergo. E’ venuto a pranzo a casa mia e me lo ha rinfacciato dicendo non ce la fai a mettermi le pantofole’”.

Fin qui, bagatelle normali. Ma Enzo conferma che un signore non si vede dalla pochette o da un doppiopetto e se ne esce con una serie di osservazioni così squallide e pretestuose da sollevare l’ira di Maria De Filippi. Sostiene che Pamela abbia accettato scarpe (parla di ultima collezione, nda), gioielli e Rolex dall’ex fidanzato mentre stava con lui, la donna è talmente lontana che non coglie: “Che problema c’è se mi ha fatto dei regali? Non l’ho mai nascosto”, mentre Maria capisce e lo sottolinea schifata: “Aiutami a farti capire Pamela, fammi parlare. Se il tuo ex fidanzato aveva le possibilità e ti ha fatto quei doni non c’è niente di male, ma Enzo dice che i regali continuavano anche quando stavate insieme”. La Barretta si infervora, è tesa come la pelle di un tamburo: “Mo’ butto l’acqua in faccia a sto pezzente” e Enzo: “Sentito? Pezzente! Lei il miliardario lo aveva”, “Sì e l’ho pure lasciato” replica lapidaria la dama aggiungendo: “Questa comunque è una grande calunnia!”.

Queen Mary concorda e pure i social che vorrebbero spedire Enzo Capo a Budapest con il primo bastimento. L’uomo non è sazio del suo livore e instilla il dubbio di una nascita illecita coinvolgendo il figlio di Pamela: “Poi mi sembrava strano che il figlio chiamasse papà l’ex fidanzato”. Pamela miracolosamente non gli tira dietro tutto l’arredamento dello studio e non fa lo strascino dell’uomo, si limita a increspare la labbra: “Maria, sta continuando a infangarmi, non rispondo di me stessa. Ho detto che mio figlio è rimasto legato a questa persona perché quello che ha fatto per lui, non l’ha fatto nessuno. Non ho mai negato di voler bene al mio ex fidanzato, ma non ci frequentiamo. Non mi finanzia nessuno. Ho aperto la mia attività da sola e ho allungato il mutuo da sola”.

I social hanno giocato un ruolo determinante sull’ego della coppia e la De Filippi ritiene che Enzo sia stato montato da qualche leone da tastiera, ma a pensarci bene non è una giustificazione per un ultra 50enne, è un’aggravante. Pamela, poco prima di chiudere una storia che fa esultare i single per il loro stato di affettuosa amicizia con pizza e Netflix, sferra il colpo di grazia: “Ha detto che piangeva mentre mi restituiva il pigiama, ebbene tre giorni dopo ha iniziato la conversazione con una ragazza italopersiana e ieri l’ha invitata a bere un bicchiere di vino. Oggi è venuto con l’intenzione di infangarmi riferendo cose di paese, mentre io ho le chat. Maria falle vedere. È stata la ragazza a cercare me, non io lei”.

Capo vorrebbe sprofondare per la figura meschina e invoca la privacy, ma Maria: “No perché la chat è di Pamela”. Non gli resta che dire che è libero di fare qualsiasi cosa dal momento in cui dichiara la fine della relazione. Giusto, ma ad avere l’ultima parola e a servire una vendetta capace di incenerire il narcisista Enzo, è Pamela: “Io sarò vecchia per te (è più giovane di almeno 10 anni, nda), ma tu sei vecchio per lei. Me l'ha detto la ragazza". L’uomo barcolla e, come fosse affetto da labirintite. guadagna il backstage. Colpito nel profondo di ogni ruga.