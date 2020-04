Primo Maggio, anche Sting nel cast del Concertone

Sting completa il cast musicale del Concerto del Primo Maggio di Roma. L’artista si esibirà dal suo studio a Londra. Il Concerto del Primo Maggio andrà in onda dalle 20 alle 24 in diretta su Rai3 e in contemporanea su Rai Radio2. Il programma sarà condotto in diretta dal Teatro delle Vittorie da Ambra Angiolini.

Per approfondire leggi anche: Sting dedica una canzone all'Italia

Nel cast del concertone ci sono Vasco Rossi, Gianna Nannini, Zucchero, Aiello, Alex Britti, Bugo con Nicola Savino, il frontman dei Marlene Kuntz Cristiano Godano, Dardust, i fratelli Edoardo ed Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.