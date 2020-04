Top influencer, Chiara Ferragni e Fedez solidali stracciano tutti

I Ferragnez solidali volano nelle classifiche degli influencer. Chiara Ferragni e Fedez, animatori di una raccolta di fondi milionaria per aumentare i posti di terapia intensiva della Lombardia e molto attivi per sensibilizzare i follower sulla necessità di rispettare le regola contro il contagio da coronavirus, dominano il ranking di Sensemakers, basato sui dati di Sharablee. La classifica, riportata da Prima comunicazione, misura le interazioni come like, commenti e condivisioni su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Il dominio della coppia social era già chiaro a gennaio, ma con i dati di marzo arriva un importante consolidamento della posizione.

Chiara Ferragni ha totalizzato quasi 12 milioni di interazioni in più rispetto. Il rapper Fedez, è passato da 16,6 milioni a 17,2 ed è terzo dopo Gli Autogol (17,5 milioni).