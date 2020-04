Tutto il dolore di Fiordaliso a “Live Non è la D’Urso: “Ho perso mia mamma per colpa del Coronavirus. Lo abbiamo sottovalutato, pensavamo fosse una forte influenza”.

La cantante Marina Fiordaliso ha il volto stravolto dalla sofferenza e il dramma che ha vissuto fa venire i brividi: “Il Covid è un mostro. Non so chi si è ammalata prima se io o la mamma. È molto difficile raccontarlo. Io l’ho accudita per cinque giorni, poi se ne è andata e non l’ho più vista e intanto ero malata anche io. Era una cosa crudele. Poi si è ammalato anche mio papà e mia sorella”. La D’Urso le chiede della mamma e Fiordaliso straziata dal dolore e con le lacrime agli occhi riesce a farsi forza: “L’hanno portata via e non l’ho sentita per undici giorni. Poi mi è arrivata una telefonata ed era mamma che mi diceva ‘sto morendo’.

L’infermiera l’ha fatta chiamare perché aveva capito che non c’era più niente da fare”. L’emozione interrompe Fiordaliso: “Mia mamma stava bene, ma quello che fa più male è la modalità con cui ti portano via i tuoi cari. Non puoi accompagnarli nell’ultimo viaggio della vita. Non puoi mettere la testa sulle ginocchia dei propri cari e dire ‘ti voglio bene’. Per questo vi ripeto che dovete stare a casa se avete amici, genitori, figli a cui volete bene. Io non riesco ancora a dire ‘era mia madre’, è una cosa crudele. Quando è successo l’abbiamo preso sottogamba, avevano detto che era simile a un’influenza e invece no”.

Barbara D’Urso le domanda come ha scoperto di avere il Covid-19 e la cantante: “Avevo sempre la febbre a 38, dovevo prendere la tachipirina tutti i giorni, avevo grandi dolori muscolari e mi andò via il tatto e il gusto. Ma dicevano che era poco più di un’influenza… quando mamma si ammalò, io le feci perfino la battuta ‘non avrai mica il corona’?, eravamo sopra le righe, ma stava bene. Ho capito la gravità quando l'hanno portato via e hanno detto che era positiva. Anche mio padre è stato ospedalizzato. Io non ho fatto il tampone, lo farò l’8 aprile per capire se sono negativa. E’ tremendo perché uno pensa: a me non capita. E invece io ora non ho più la mia mamma. Dovete stare a casa!”.