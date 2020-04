Al GfVip tutti scatenati. Così Aristide Malnati bacia Antonella Elia

Al Grande Fratello Vip 4, Aristide Malnati bacia sulle labbra Antonella Elia. È successo davvero: l'egittologo si è sbottonato a tre giorni dalla finale del reality show di Canale 5. I sei gieffini stanno trascorrendo gli ultimi giorni in totale armonia.

Patrick Ray Pugliese si è scrollato di dosso i complessi che gli aveva fatto venire Antonio Zequila e prende il sole a torso nudo, Sossio è ormai l'uomo lettino (al sole), Paola Di Benedetto e agli altri vip ricordano con un po' di amarcord gli episodi salienti, mandano frecciatine ai vip usciti e si dilettano nelle imitazioni, mentre Andrea Denver organizza gavettoni di tutti i tipi: con l'acqua, l'olio, la farina e la barba da schiuma.

La più scatenata è Antonella Elia: deposte le armi per mancanza di rivali, appare molto divertita dagli scherzi di Sossio e Patrick. Questa mattina in giardino è stato un susseguirsi di gavettoni culminato in una doccia di schiuma al sempre pacato Aristide che ha reagito spiazzando tutti. L'egittologo ha abbracciato Antonella e le ha scoccato ben tre baci sulle labbra. Standing ovation dei coinquilini e commento ironico di Paolo Ciavarro: "Hai capito Ari? Appena ha avuto l'occasione...Zac...".