"Io resto a casa", Maurizio Martinelli devolve gli incassi all'Umberto I

Un gesto semplice che punta ad aiutare chi ne ha più bisogno. Proprio in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo. Chiusi in casa con l'emergenza coronavirus. Maurizio Martinelli, cantautore e speaker di Radio Italia Anni '60, ha deciso di scendere in campo in prima linea e devolverà l'intero incasso del suo nuovo brano "Io resto a casa" in favore del Policlinico Umberto I e dell’associazione culturale “Capire per prevenire”.

Per approfondire leggi anche: Martinelli svela "I dettagli di un giorno"

Intanto sabato 4 aprile Maurizio Martinelli eseguirà per la prima volta la sua "Io resto a casa" in diretta sul suo canale Facebook. La canzone è già disponibile su tutte le piattaforme digitali (Amazon, Google Play, Spotify e iTunes).