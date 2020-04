Il dramma di Fiordaliso: il coronavirus ha ucciso mia madre. Mio padre l'ha sconfitto

Tra le famiglie gravemente colpite dalla tragedia del coronavirus c'è quella di Fiordaliso. La cantante è nata 64 anni fa a Piacenza, provincia tra le più falcidiate e in cui risiedono i suoi parenti. Marina Fiordaliso, questo il suo nome per esteso, ha raccontato in un tweet e in collegamento con La Vita in Diretta di aver perso la madre, morta dopo aver contratto il Covid-19, e di essersi ammalata lei stessa, così come la sorella e il padre, ora tutti guariti. "Mamma si è ammalata i primi di marzo, l’ho accudita per cinque giorni e poi è stata ricoverata. Il 19 l’ho persa, senza più vederla. Questa malattia è una delle cose più brutte che possa succedere a un familiare, perché spariscono e non li vedi più. Non ci puoi più essere, non li puoi accompagnare", ha raccontato in tv Fiordaliso.

PIACENZA :MALEDETTO COVID-19 TI SEI PORTATO VIA LA MIA MAMMA ,IO MI SONO AMMALATA ( ora guarita ) MIA SORELLA AMMALATA( ora guarita) ma LA ROCCIA (mio padre) ti HA SCONFITTO .E’ GUARITO Vaff CORONA VIRUS — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) April 2, 2020

"Io mi sono ammalata (ora guarita), mia sorella ammalata (ora guarita), ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto ed è guarito", ha scritto la cantante su Twitter, riservando un "vaff..." per il coronavirus.