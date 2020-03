Amici 19, Maria De Filippi piange per Jacopo Ottonello: e non ti posso neanche abbracciare

Maria De Filippi piange per Jacopo Ottonello, il cantante del Serale di “Amici19” eliminato a un passo dalle semifinali. Al termine della quarta diretta (in cui la conduttrice ha provato a dimostrare alla maestra Alessandra Celentano che aveva torto sui voti della giuria su Javier e Nicolai chiamando in causa l’etoile Eleonora Abbagnato), la cantante Gaia Gozzi ha conquistato l’ultima maglia per le semifinali di venerdì 27 marzo a scapito del collega Jacopo.

Maria De Filippi non ha potuto abbracciarlo a causa del Coronavirus, ma si è messa davanti all’allievo e lo ha guardato a lungo commossa. Si è asciugata le lacrime che scivolavano sul viso dietro gli occhiali e con la voce emozionata, ha detto: “Accidenti, non posso nemmeno avvicinarmi. Sei perbene Jacopo, cosa rara. E tu lo sei tanto, sei davvero perbene, è cosa rara. Ti auguro il meglio, davvero”. Professori e giuria si sono alzati in piedi e con gli occhi lucidi hanno tributato un lungo applauso al ragazzo che si è augurato di rivederli presto. Ottonello non è andato via a mani vuote: ha vinto il premio di 7.000 euro dello sponsor Marilù, mentre i soldi della terza puntata, assegnati in un primo momento a Valentin, sono stati ripartiti tra tutti i ragazzi.