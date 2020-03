Il ritorno in tv per dar fastidio a Timperi. La voce che circola su Michele Cucuzza

La voce che circola a Mediaset, ora più che mai, potrebbe essere molto fondata: un programma giornalistico - tipo Mattino5 - nell’edizione del weekend. Se così fosse e se Tiberio Timperi, che da anni presidia la stessa fascia sulla Rete ammiraglia Rai, venisse confermato per la prossima stagione potrebbe trattarsi di una “sfida dagli occhi blu”.

Intanto Cucuzza fa capolino in tv rigorosamente in diretta. Come ai tempi d’oro. Cucuzza, giornalista di lungo corso e reduce dall’esperienza al Gf Vip, torna sulle scene in grande spolvero. Ieri era in diretta negli studi di Cinecittà con Signorini da Cologno Monzese. “Partecipo a questo programma, se pur in modo marginale, con l’obiettivo di far distendere un po’ gli italiani che sono angosciati dal Coronavirus. Sono a casa, con questa sola eccezione, al Gf Vip nelle ultime puntate del serale”, racconta Cucuzza a Il Tempo.

"Il bello della diretta”, come lo chiamavano ai tempi de La vita in diretta, è tornato in grande spolvero sulle scene tv. E proprio ieri sera, lo stesso Signorini, non ha risparmiato endorsement dicendo: “Ti trovo più bello che mai”. Infatti, Cucuzza è apparso in perfetta forma (pare che non rinunci ad allenarsi a casa in questo periodo) e qualcuno, sui social, ha notato un sex appeal che fa invidia a molti.