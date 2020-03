Rinviato il Festival di Cannes. Forse si terrà tra giugno e luglio

Anche il Festival di Cannes deve piegarsi al coronavirus. Quando l'emergenza finirà non si sa. Quel che si sa è che l'inaugurazione del Festival non avverrà a maggio. «A causa dell’emergenza sanitaria e dello sviluppo della situazione francese e internazionale, il Festival di Cannes non potrà più svolgersi nelle date previste, dal 12 al 23 maggio», si legge in un post su Twitter della kermesse.

«Le ipotesi al vaglio sono numerose ma la principale sarebbe un semplice rinvio tra fine giugno e inizio luglio 2020», si legge nel comunicato pubblicato sul sito del Festival.