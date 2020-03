Il GfVip chiude prima. La reazione choc di Fernanda Lessa

Il GFVip chiude prima rispetto al 27 aprile e per molti concorrenti è la fine di un incubo: troppa l’angoscia per i familiari e per la realtà del Covid-19. Reazione choc di Fernanda Lessa: "Così rientro in gioco".

Per approfondire leggi anche: Fernanda Lessa in tilt

Il Grande Fratello era stato allungato, ma oggi la produzione ha rotto gli indugi e deciso di tornare alla finale originaria, dunque mercoledì 1° aprile o più probabilmente mercoledì 8 aprile. Dopo il comunicato della produzione sulla finale anticipata, i concorrenti hanno avuto aggiornamenti da Alfonso Signorini collegato in video: “Il contagio continua a salire come nei giorni scorsi,ma non c’è da allarmarsi. Per vedere gli effetti positivi delle restrizioni governative servono 15 giorni, ne sono passati solo 5. Dobbiamo assolutamente rimanere a casa. La regione più contagiata è la Lombardia e l’epidemia si sta diffondendo nel resto del mondo. E’ una realtà globale: in Francia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti. (…). Medici e infermieri si accasciano sui pavimenti degli ospedali. C’è un concorso di umanità straordinario, tutti insieme ce la faremo a sconfiggere a questo virus maledetto. Andrà tutto bene come recitano i cartelloni nelle città”. I vip hanno provato un gran senso di liberazione, come fosse la fine di un incubo, quello di non sapere esattamente come stavano i propri familiari e il resto dell’Italia. Fabio Testi ha ammesso: “Non si poteva andare avanti così”, mentre Valeria Marini ha commentato: “Chi se ne frega del gioco, se la situazione non è mai stata così, vuol dire che è grave. Chiudere significa che non c’è stato un miglioramento. Il mio è un pianto di preoccupazione”. Anche Patrick ha fatto riflessioni ad alta voce: “Giusto così. La gente è chiusa in casa in tutto il mondo. Uscire significa rendersi conto della situazione e c’è anche il rischio di contagiarsi. Andremo dritti a casa con un pullmino speciale, siamo entrati in pace e usciamo come se fossimo in guerra. Deve essere tragica fuori. Sembriamo gli astronauti che tornano dopo tanto tempo”. Sossio ha notato: “Qui siamo al sicuro, fuori inizieremo a tremare e ca**rci sotto, uno ha paura di contagiarsi solo a far la spesa. Qui invece eravamo al sicuro” e Zequila: “Evidentemente si sono fermati anche tutti gli altri programmi. E’ un clima surreale, potrebbero anche decidere di finire senza vincitori, è un’edizione particolare. Per certi versi era meglio stare qua, eravamo protetti in attesa di una soluzione…. se la trovano”. Adriana Volpe ha abbracciato felice prima Patrick, poi Teresanna: “Il comunicato più bello di sempre”. Andrea Denver ha reagito con calma: “Meglio così, diventava difficile. Noi non abbiamo un’idea vera, due giorni fa ho chiesto com’era in America, ma mi avevano detto che non è come in Italia. Io in questi giorni già stavo pensando a cosa fare una volta uscito”. In sottofondo reazione choc di Fernanda Lessa che urlava gioiosa: “Ora rientro in gioco”, poi si è seduta e ha detto: “Così posso arrivare fino alla fine la la la la”. Denver e Patrick: “Non è questo il modo di comportarsi”.