Grande Fratello Vip, Aristide Malnati blatera contro italiani e coronavirus

Al Grande Fratello Vip 4 sfondoni a ripetizione di Aristide Malnati nei confronti degli italiani: “Non sono come i tedeschi, non hanno coscienza sociale”. Questa mattina, l’egittologo amico del conduttore Alfonso Signorini, stava parlando in veranda con Valeria Marini (convinta di vincere quest’edizione, nda) dell’emergenza Coronavirus e si è lasciato andare ad apprezzamenti poco lusinghieri sui suoi connazionali: "Gli italiani non hanno coscienza sociale, se dici di stare a casa… non sono come i tedeschi. C’è stato un miglioramento straordinario del virus con questa direttiva, gli italiani hanno risposto bene e non era scontato perché noi non siamo tedeschi", la Marini non ha capito e ha osservato che se ci sarà un vaccino sarà scoperto dagli italiani, grandi ricercatori scientifici, ma Malnati ha insistito: “Noi abbiamo i geni, ma a livello sociale siamo zero. Quindi… Se tu dici a una popolazione di stare casa noi non lo facciamo, invece stiamo rispondendo come fossimo tedeschi. Lo stiamo davvero facendo tutti, è un grosso senso di responsabilità, evidentemente è maturato e questa è una bella cosa. Adesso si lavora da casa, con i computer e internet si può lavorare da casa".

La Marini ha risposto: “Prima che entrassi qua tre settimane fa si diceva che era una cosa uscita fuori da un laboratorio”. Poi la regia ha "censurato" i concorrenti cambiando inquadratura. Più tardi, Aristide ha ripreso l'argomento riferendo ipotetiche e improbabili frasi degli autori: "Mi hanno detto che i contagiati e i morti stanno diminuendo. Mi hanno detto che il rapporto è migliorato perché la gente sta a casa" e poi considerazioni destituite di ogni fondamento considerando che non ha cognizione di causa della realtà: "In fondo è una sindrome influenzale a volte letale".