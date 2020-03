Il Coronavirus stoppa anche “Ballando con le Stelle”, il dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai1. L’anticipazione è stata data dal sito “TvBlog” ed è un po’ a sorpresa considerando che fino a pochi giorni fa la conduttrice Rai aveva garantito che la gara di ballo sarebbe andato in onda regolarmente a partire da sabato 28 marzo.

Sul sito si legge: “Ballando con le stelle 2020 è stato sospeso e rinviato. Questa è la decisione presa nelle ultime ore dalla Rai a seguito delle misure sempre più restrittive prese dal Governo per combattere il propagarsi del Coronavirus”. Lo show è rinviato a data destinarsi, probabilmente dopo Pasqua e sarebbe una collocazione inedita perché andrebbe avanti fino a fine giugno, cioè a ridosso dell’estate. “TvBlog” aggiunge anche che “al momento appare difficile poter far slittare il programma a settembre, in quanto l'auditorium del foro italico in Roma (nelle ultime ore sgombrato dalla gente che ci lavorava) ha la scenografia di Ballando 2020 già pronta, ma, ogni soluzione al momento appare possibile”.