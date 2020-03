Michele Cucuzza tecnologico: cosa ho fatto con lo smartphone, da non crederci

"Fuori dalle bolle", il nuovo libro di Michele Cucuzza è nato tra una diretta televisiva e un viaggio da Bari a Roma (ai tempi in cui l’ex gieffino vip lavorava a Telenorba). "Ho scritto quel libro usando solo lo smartphone. Credetemi, è la verità", raconta a Il Tempo Cucuzza. “I miei colleghi, all’inizio non mi credevano. Invece, quando poi è uscito nelle librerie si sono resi conto non stavo mentendo”.

Michele Cucuzza, volto storico del Tg2 e per un decennio a La Vita in diretta, è reduce dall’ultimo Grande Fratello vip. Il suo ultimo libro è un’analisi di tutto quello che accade nella Rete con l’avvento dell’on-line, che ha cambiato la vita di tutti. “Ho sostenuto l’esame da giornalista con la macchina da scrivere. Tappi nelle orecchie, in una stanza piena di Olivetti. Mai avrei pensavo di scrivere un libro con il cellulare. Ormai non uso manco più il computer. E la Rete ha cambiato anche la mia vita”, continua Cucuzza.

Adesso, da rumors a Cologno, spunta l’ipotesi di un nuovo programma del weekend tutto per lui. Si vocifera che possa esserci anche Adriana Volpe. Un bel colpo per il Biscione, se le voci giunte alle nostre orecchie dovessero essere vere. Chissà cosa accadrà nelle prossime settimane.