Al GfVip scoppia la guerra sul crocifisso, Alfonso Signorini s'infuria

Al Grande Fratello Vip scoppia la guerra di religione. L’antipatia tra Antonella Elia e Valeria Marini è viscerale e il pomo della discordia è Aristide Malnati, conteso peggio di Elena di Troia. Alfonso Signorini difende la Elia sostenendo che l’abitudine di Fernanda Lessa di farsi il segno della croce e di Valeria Marini di agitare il crocifisso al cospetto della Elia siano gravi provocazioni.

Per approfondire leggi anche: Zequila perde la pazienza con Adriana Volpe

Fernanda si ribella: “Perché non mandi le immagini in cui lei mi guarda in cagnesco? Sento che emana energia negativa. Qui c’è stato chi credeva in Buddha, chi aveva la sua sfera di luce e io non posso avere i miei riti?”, ma Signorini non concorda: “Sentire questi discorsi mi fa venire la pelle d’oca. Sono credo da Medioevo. Non accetto che si tiri in mezzo Gesù. Il crocifisso non si porta al GF. Parliamo tutti di Mia Martini, ma la strada è cominciata da lì!”.

Secondo il conduttore, il cristianesimo e il cattolicesimo dei vipponi è molto male interpretato: “Le mani addosso non sono giustificabili, ma Antonella ci è arrivata perché te l’hai istigata”. Sì, ha proprio detto che la giustifica perché è stata provocata. Licia si schiera con Valeria e la Elia si gira inviperita verso l’attrice: “Vergognati! Rimango stupita da chi credo sia mia amica e poi non lo è”. La Nunez subisce e incassa l’attacco in diretta di Antonella così astuta da esasperare i concorrenti durante la settimana e da fare la “piccola fiammiferaia” in diretta.

Wanda Nara e Pupo rimproverano la Lessa per aver usato il sale nella vasca: “Cosa intendevi fare? Un rito di magia nera? Occorre buon senso”. Il tutto si conclude con un’ammonizione di Signorini: “Duellate solo con le parole, non con le mani né con i rosari”. Per i social è l’ennesimo salvacondotto del generale al “soldato” Elia semplicemente ammonita: “Sono gravi anche le tue insinuazioni e provocazioni. E rispondi con le parole, non con le mani”. Fernanda Lessa scoppia a piangere: “Essere giudicata per mettere i sali nel bagno come fosse magia nera non mi piace, per me il sale scarica l’energia negativa e io ci credo. Non l’ho usato contro Antonella. Io mi sento offesa se mi dite che faccio woodoo e magia nera”. Fabio Testi la difende a spada tratta: “In Brasile è davvero un gesto normale”. Ma niente Signorini fa il pistolotto sull’inaccettabilità di affermare che Antonella è negativa. Non ricorda che la Elia, a sua volta, ha detto che la Lessa è tossica, ambigua, sporca e un demonio che emana tanta energia negativa da buttare fuori Pago, Serena e Clizia.