Al GfVip Fabio Testi, Asia Valente e Sara Soldati in nomination. Così va in scena la sfuriata Zequila-Volpe

Fabio Testi, Asia Valente e Sara Soldati finiscono al televoto: il verdetto mercoledì 11 marzo. La quindicesima puntata del GFVip 4 è un rimprovero continuo di Alfonso Signorini: scudisciate a Valeria Marini, Fernanda Lessa, Asia Valente e chi più ne ha più ne metta. Scoppia una meschina guerra di religione e una battaglia all’ultimo talamo tra Adriana Volpe e Antonio Zequila. Spunta perfino Barbara d’Urso. Toccata e fuga in studio del ritirato Andrea Montovoli: “Nulla di personale con Pago, non capisco il suo astio”.

Per approfondire leggi anche:Antonella Elia contro tutti

GFvip a ferro e fuoco

L’antipatia tra Antonella Elia e Valeria Marini è viscerale e il pomo della discordia è Aristide Malnati, conteso più di Elena di Troia. Per la Elia, la Marini è “un personaggio demodé pieno di arroganza, prosopopea e protagonismo, auto celebrativo e fuori da qualsiasi realtà”, per la Marini la rivale esprime “giudizi che non contano niente” e non si sa come riesce a infilare che è reduce da uno spettacolo teatrale di grande successo. Antonella rotea gli occhi a mo’ di esorcismo e un po’ ha ragione sulla megalomania della Marini. Alfonso Signorini difende il suo “soldato” perché ritiene che l’abitudine di Fernanda e di Valeria di farsi il segno della croce e di agitare il crocifisso sia una provocazione grava, ma la Lessa si ribella: “Perché non mandi le immagini in cui lei mi guarda in cagnesco? Sento che emana energia negativa. Qui c’è stato chi credeva in Buddha, chi aveva la sua sfera di luce e io non posso avere i miei riti?”. Signorini non concorda e definisce i discorsi della brasiliana roba da pelle d’oca: “Non accetto che si tiri in mezzo Gesù. Il crocifisso non si porta al GF. Parliamo tutti di Mia Martini, ma la strada è cominciata da lì!”.

GFVip e l’ora di religione

Secondo Signorini, il cristianesimo e il cattolicesimo dei vipponi è molto male interpretato: “Le mani addosso non sono giustificabili, ma cara Valeria, Antonella ci è arrivata perché te l’hai istigata”. Sì, ha proprio detto che la giustifica perché è stata provocata. Licia si schiera con Valeria e la Elia si gira inviperita verso l’attrice: “Vergognati! Rimango stupita da chi credo sia mia amica e poi non lo è”. La Nunez incassa l’attacco di Antonella così astuta da esasperare i concorrenti durante la settimana e da fare la “piccola fiammiferaia” in diretta. Il tutto si conclude con un’ammonizione di Signorini: “Duellate solo con le parole, non con le mani né con i rosari”. Per i social è l’ennesimo salvacondotto del generale al “soldato” Elia. Fernanda Lessa si mette a piangere: “Essere giudicata per mettere i sali nel bagno come fosse magia nera non mi piace, per me il sale scarica l’energia negativa e io ci credo. Non l’ho usato contro Antonella. Io mi sento offesa se mi dite che faccio woodoo”. Signorini non mostra nemmeno i momenti in cui la Elia ha detto che la Lessa emanava tanta energia negativa da buttare fuori Pago, Serena e Clizia ed era il demonio. Chiamate l’esorciccio!

GFVip: Zequila il vendicativo

Notte d’amore tra Antonio Zequila e Adriana Volpe, i due concorrenti del GFVip 4? Sì, no, forse. Zequila voleva smascherare Adriana Volpe in puntata perché “è una donna bugiarda” e in confessionale ha raccontato l’incontro di 30 anni fa a Milano Porta Nuova con dovizia di particolari e ha aggiunto che in occasione di un’ospitata a “I Fatti Vostri”, Adriana lo chiamò invitandolo a non rivelare il flirt. La Volpe racconta l’opposto: “L’ho conosciuto a 18 anni e non l’ho più visto perché è infrequentabile”. Davanti alla clip del vendicativo Zequila, la faccia di Adriana è impagabile: le scorre davanti tutta la vita e gli occhi si velano di amarezza: “Se la storia fosse vera perché dovrei vergognarmi? La cosa grave è andare in confessionale, insinuare e dire che eri venuto da noi in trasmissione, una cosa che manco ricordo anche perché dopo Pappalardo sei stato bannato dalla tv. Lo giuro su mia figlia che non è vero. Vergognati! E’ un menomato celebrale, imbecille”. Zequila è rimasto fermo alla sfuriata con Pappalardo e bercia come 15 anni fa: “Sei pessima, io ho giurato su mio nipote. Ipocrita, spergiura, posso morire in questo momento, lo giuro su mio padre che è morto! Bugiarda, bugiarda, bugiarda”. Una scena squalificante. Signorini ribadisce che la verità non si saprà mai, ma che Zequila non è stato elegante considerando che la Volpe è sposata e quella: “Come uomo mi fa pena e schifo, stiamo scrivendo una pessima pagina di televisione”. Zequila ritratta di nuovo e giustamente Signorini lo blasta: “Accetto le scuse a patto che stanotte in confessionale non ricominci”. Finisce con un altro giallo: Pupo rivela che gli è successa la stessa cosa di Zequila, cioè una donna ha negato di averlo conosciuto “talamicamente” e Signorini: “Sta parlando di Barbara d’Urso”.

Il mammo del GFvip

Fabio Testi è nato mammo (ipse dixit) e stasera finalmente riceve un video del figlio che vive e lavora a Shanghai: sta bene e il grande timore per il Coronavirus sta lasciando spazio all’ottimismo. Testi è dignitosissimo: “E’ un macigno sullo stomaco non riuscire a parlargli tutti i i giorni. Ringrazio il pubblico per l’affetto che mi ha dimostrato e chiedo se mi aiuta a uscire per parlare con i miei figli”. Ma la cosa più bella è che non piange, non versa nemmeno una lacrima a favore di telecamera.

La luna nera del GFVip

In una diretta degna di “Un giorno in Pretura”, Signorini per stemperare il clima di piombo manda una clip del Valeria Marini show, dovrebbe far ridere, ma è un po’ patetica. La soubrette sarda mente come respira: “Questo è il GF! C’è armonia, ci vogliamo bene, dai, facciamo vedere cose belle” e l’agnostica Wanda Nara: Sarà… ma ad Antonella vedo una faccia di CU*O proprio”.

Il caso Cecchi Gori

Signorini ritiene giusto che Valeria Marini sappia dell’arresto dell’ex Vittorio Cecchi Gori, la soubrette se ne dispiace e si dice certa che Rita Rusic gli starà vicino, ma ammette: “Pensavo fosse successo qualcosa a mia mamma”. Infatti che c’entra ormai la Marini con Cecchi Gori?



GFvip: il piangina e la pentita

Ci sono concorrenti abbandonati peggio che alla ruota degli esposti e ci sono altri trattati meglio dei rich kids, Paolo Ciavarro è uno di questi. Il “figlio di” è inconsolabile: non vede Clizia dalla bellezza di UNA SETTIMANA e piagnucola “perché mi è scoppiata dentro”. Per fortuna c’è una botta di vita: Signorini rivela a Ciavarrino che la sua bella avrebbe quasi 40 anni, ma non gliene po’ fregà di meno: “Io avevo capito 35, se ne ha di più chi se ne frega. Se un uomo sta con una più giovane va bene, se lo fa una donna no?”. Quando torna dai coinquilini però ripete che aveva capito 35 anni e osserva stupito che se ne avesse 40, Clizia avrebbe preso l’elisir dell’eterna giovinezza. Anche in questo caso nessuno si illumina d’immenso: il punto non è l’età, ma la bugia.



No Gossip

Roberto Parli ha la capacità di far sentire in colpa la moglie Adriana che non ha fatto niente di male: su Instagram le dà della poco di buono e in una lettera la bacchetta davanti a 3 milioni di telespettatori per alcuni atteggiamenti ritenuti troppo intimi con Andrea Denver. La poveretta ci rimane male (“Non è bello ricevere una lettera del genere”) e si giustifica, mentre a noi vengono in mente le parole di Maria De Filippi: “Fregatene! Abbraccia Denver”.

Il GFVip degli sciocchi

Signorini è il nuovo castigatore e rimprovera Asia Valente: “Down è un’offesa che non si può sentire, i down sono persone di grande acume e intelligenza. Oltre al fondoschiena, collega il cervello alla bocca”. La svampita bionda si scusa. E stop.

Il televoto farlocco del GFvip e la linguetta birichina di Aristide

Asia Valente è la meno apprezzata dal pubblico, non viene eliminata ma va di default al nuovo televoto. Le nomination sono così arzigogolate che perfino Signorini si impappina e non riesce a spiegarle. Tagliamo corto: Sossio salva Valeria, Paolo salva Fernanda, Denver salva Paola (e Adriana ci rimane male), Aristide salva Licia e Antonella: “No va beh, con me ha chiuso!!! E’ il colmo. Ha pure messo la lingua quando gli ho dato il bacio della buonanotte ”. Patrick salva Adriana, Fabio salva Teresanna e Zequila salva Antonella “perché è solare”. Resta fuori Sara che va in nomination. Gli inquilini votano Fabio Testi preoccupato per i figli in giro per il mondo.



Mummy va alla guerra

Signorini interroga Aristide sul motivo del salvataggio di Licia e quello: “è un’amicizia sincera, mentre con Antonella è un rapporto critico”, la Elia si tende come un elastico: “Sono atterrita, non si finisce mai di scoprire le persone, è peggio di un tradimento, mi sento anche insultata”. Andrea Denver, invece, non ha scelto Adriana perché con Paola ha toccato argomenti particolari e la Volpe ghigna: “Anch’io credevo di aver parlato di cose importanti”.



Cotta e non mangiata

Sara Soldati si è dichiarata a Andrea Denver, bello, intelligente, simpatico e buono. Ce l’ha tutte, come fa a non piacere? Sara è sponsorizzata da Elisa De Panicis: “Sa il fatto suo, se la giocherà bene”. Quindi non ha speranze. Denver invoca la fidanzata Anna Wolff che tre settimane orsono ha registrato un video per il suo amato, il GF non l’ha mai mandato in onda e lei l’ha postato su Instagram. Signorini fa il profumiere: gli fa sentire solo l’odore della clip.



La gang del bosco

All’una di notte è lite tra Pago, Serena e Andrea Montovoli, ritiratosi dal GFVip. Il cantautore lo addita come la sua più grande delusione, ma all’attore fottese*a: pensa alla gang del bosco che rivedrà una volta finito il reality.

GFVip Night

Foto nuda di Wanda Nara, ma a turbarci è stato l’armamentario con sui si è presentata: silenziosissimi stivali ascellari color silver con borchie e chiodi, Red Bull e Amuchina, che non si sa mai.