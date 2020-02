Grande Fratello Vip, cambio di programma: quanto dura adesso. Valeria Marini spiffera tutto

Spoiler al Grande Fratello Vip. Valeria Marini ha rivelato a Licia Nunez e Andrea Denver che il reality show di Canale 5 va avanti fino alla fine di aprile. Questa mattina, la Valeria Nazionale, come ama farsi chiamare la showgirl, era in bagno quando in inglese ha detto "april" cioè aprile in inglese e Licia: "No, dai non ci credo". Tempo dieci minuti e Andrea Denver ha sussurrato all’orecchio di Antonella Elia qualcosa sulla data di fine del GFVip, ma la Elia ha risposto incredula: “Ma và!” e il modello veronese: “Anche io spero di no però mi ha detto così”. Poco dopo, in giardino, Denver ha bisbigliato la stessa cosa a Patrick Ray Pugliese: “Sulla data, aprile” e il coinquilino ha reagito con un laconico: “Eh va beh, non importa”, ma quello: “Eh, importa eccome” pensando alla fidanzata che lo attende fuori.

Lunedì 24 febbraio, Alfonso Signorini ha annunciato che il Grande Fratello sarebbe andato avanti fino a fine aprile, ma non lo ha ancora comunicato ai concorrenti che sono convinti di spegnere le luci di Cinecittà ben un mese prima cioè entro la fine di marzo. Difficile però che Alfonso Signorini squalifichi Valeria Marini per violazione del regolamento un po’ perché non c’è la prova schiacciante e un po’ perché anche Asia Valente e Sossio Aruta hanno rivelato cose avvenute fuori: la prima il caso Morgan-Bugo al Festival di Sanremo e il secondo la classifica di serie B oltre a quanto il pubblico abbia trovato antipatici Serena Enardu e Pago.