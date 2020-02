È morto a 72 anni Flavio Bucci, attore di cinema e teatro, protagonista di film d'autore e di opere di grande successo in sala e in televisione, come il ruolo di don Bastiano ne Il marchese del Grillo. Nato a Torino, aveva origini molisane e pugliesi. Proprio al Teatro Stabile di Torino lo vide Elio Petri che lo volle come protagonista de La proprietà non è più un furto nel '73.

A dargli grande notorietà nel 1977 fu lo sceneggiato televisivo della Rai Ligabue, diretto da Salvatore Nocita, così come sei anni dopo la fiction Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. Ha recitato nei Promessi Sposi e nel La piovra, con Giuliano Montaldo e ne Il divo di Paolo Sorrentino. Nel video qui sotto una delle ultime apparizioni, in un docufilm nel quale Bucci spega di essere "un uomo realizzato".

A dare la notizia, su Facebook, è stato il sindaco di Fiumicino (Roma), Esterino Montino. "Quando un artista se ne va lascia sempre un gran vuoto. Mi dispiace molto della scomparsa dell’attore Flavio Bucci, che da anni risiedeva a Passoscuro. Tutti lo ricordano in alcuni suoi ruoli memorabili in film altrettanto indimenticabili: penso al 'Marchese del Grillo', accanto a Sordi, a 'Suspiriaì del maestro del terrore Dario Argento, a 'Il divo' di Paolo Sorrentino, solo per citarne alcuni. Un grande caratterista, di quelli che hanno fatto grande la cinematografia italiana", scrive in un post il primo cittadino, che esprime "le condoglianze mie e dell’amministrazione ai familiari e amici".