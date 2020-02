La delusione di Giusi a C'è Posta per Te, l'ex la riconosce e chiude la busta

L’allegra Giusi cerca un vecchio filarino a “C’è Posta per Te” ed subito “amore mio, faccio finta di non ricordare”. Le storie con gli anziani che vogliono mettere indietro le lancette dell’orologio sono tenere e esilaranti. Dopo aver parlato con Maga Magò Giusi, Maria De Filippi ha mandato in giro il postino e viene fuori che Gianmaria è passato a miglior vita, il conte Massimo è passato a miglior vita e di Antonio Loi ce ne sono sei. E’ il trash bonario del sabato sera.

Giusi legge la sua autobiografia: ha fatto la paracadutista, un architetto le ha scritto un libro in cui la definiva “la donna più veloce del mondo”, ha coltivato pomodori da 1 kg, ha avuto una salumeria, un ristorante e ha fatto il muratore. E’ stata anche una rubacuori con tanti grossi possessori di Ferrari che ha sempre rifiutato. Una presentazione irresistibile. Ma i primi 4 Antonio Loi non la conoscono, il quinto la sfotte: “Questa qui è una grande conquistatrice??? Ma se non c’è riuscita a 20 anni, vuole riuscirci adesso?!”, il sesto è quello giusto, ma nega anche l’evidenza. Tutto corrisponde: il luogo di nascita, Villa Grande, la magrezza adolescenziale, il lavoro da idraulico, la macchina, l’amicizia con cugino Franco, eppure non ne vuole sapere. Giusi è tenace e ha un piglio militaresco: “We giovanotto!”, ma quello pur ricordandosi tutto mente come respira: “E’ inutile non mi ricordo nulla, nulla. Non l’ho mai vista. Chiudi la busta”. Il quinto Antonio Loi è divertito: “Il colpevole è lui”. Maria De Filippi non ce la fa a mandare via la donna a mani vuote e si rivolge al primo Antonio Loi, suo paggetto durante tutte le presentazioni a specchio (“piacere Antonio Loi”): “Tu che sei così estroverso, vuoi conoscerla?” e quello accetta pimpante. Onore a lui e al secondo Antonio che stringono la mano all'effervescente Giusi. “Maria, sai perché ha chiuso la busta? - dice la dama - Perché è un orgoglioso, l’ho rifiutato mille volte e i sardi sono testardi”.