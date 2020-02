Domenica in, Elettra Lamborghini fa twerkare anche Mara Venier: ma io sembro una gallina

Elettra Lamborghini ha fatto "twerkare" anche Mara Venier. L'ereditiera dopo il successo di Sanremo 2020 è stata ospite nel salotto di Zia Mara a Domenica In dove tra gag e risate su piercing, tatuaggi e seno enorme, si è esibita con la canzone del Festival "Musica e il resto scompare". La Venier ha domandato alla regina del twerking se potesse cimentarsi anche lei in questo pazzo ballo. "Ma posso farlo anch'io?" ha chiesto. "Si può imparare, non è proprio per tutti. Bisogna sciogliere la colonna vertebrale" ha risposto la Lamborghini. "La schiena??? Allora io posso sembrare solo una vecchia gallina".

Ma l'intervista è stata ancora più esilarante. Appena ha fatto il suo ingresso a Domenica In Elettra Lamborghini ha fatto "tremare" Mara Venier. Un tailleur di paillettes indossato senza nulla sotto la giacca, che continuava ad aprirsi nonostante lo scotch. La conduttrice è dovuta intervenire più volte e, alla fine, si è fatta portare una spilla per chiudere il seno esplosivo (e i capezzoli) che la regia non poteva inquadrare in fascia protetta. Una grande sintonia è scoppiata subito tra le due che hanno scherzato sulle misure extra di reggiseno prima di parlare di Sanremo, della famiglia, del padre e del fidanzato Afrojack. Anche il piercing nascosto sotto la scollatura della 25enne ha incuriosito la Venier scatenando un altro siparietto divertente.