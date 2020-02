Grande Fratello Vip, gli inquilini sparano in nomination ancora Serena Enardu e Fabio Testi

Serena Enardu e Fabio Testi sono i due nominati dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip. Nel giorno di San Valentino volano tradimenti veri e corna burla. Lite tra Barbara Alberti e Antonella Elia, mentre a notte fonda Antonio Zequila sconvolge tutti: “Nomino Adriana Volpe perché non sono un bugiardo”. In pratica fa intendere che tra i due c’è stata una storia, ma la conduttrice nega. Alfonso Signorini annuncia che lunedì 17 febbraio potrebbero entrare nuovi concorrenti.

GFVip: omnia vincit amor-ahahahah

Assente per tournèe Pupo, è sexy rosso per Wanda Nara bellissima con la stessa tenda di velluto usata da Rossella O’Hara per andare a battere cassa da Rhett Butler in carcere, mentre Alfonso Signorini si dà un gran da fare per dimostrare che San Valentino è la festa di ogni cretino che crede d’essere amato e invece rimane fregato. Signorini è andato alla registrazione del Trono classico di “UominieDonne” per interrogare Alessandro Graziani, il tentatore di Temptation Island Vip con il quale Serena Enardu ha applicato alla lettera l’aforisma di Oscar Wilde: “L’unico modo per liberarsi di una tentazione è cedervi”. Wanda Nara le domanda quale sia il significato del celebre like al giovane e Serena, che si esprime con la stessa delicatezza di Tacito (allo storico mancava l’uso reiterato di “ca**um”), risponde: “Ti riguardi l'H24 e lo capisci anche tu! Non ho visto la nudità a differenza tua!”, “Ah, è stato un like artistico… ma a chi la racconta… io Io uccido per un like a una ex, per di più nuda, non esiste” ribatte Uanda le cui facce scettiche sono ormai patrimonio di Twitter. Alfonso Signorini vuole far scoppiare la bomba e mostra ai fidanzatini sardi il faccia a faccia con Alessandro sostenendo che non è un agguato, ma il desiderio di far chiarezza (sulla sporcizia delle loro lenzuola). Serena vorrebbe evaporare, Pago si agita. Il ragazzo racconta di qualche messaggio, dell’intenzione di approfondire e di un flirt chiuso. Maria De Filippi difende l’ex tronista sulla mancanza di malizia e lo strazio si trasforma nella nostra agonia con Signorini a dirigere una nuova puntata de “Il Segreto”. Strappa ad Alessandro la confessione: “Sì ci siamo visti dopo il programma. Abbiamo fatto un weekend.. non ho detto che non abbiamo fatto niente…”, “Avete consumato o no?”, “Sì, ma la vita va avanti”. Stasera, il direttore fa la stessa domanda all’ex tronista perché “se lo chiedono i nostri telespettatori”. Veramente no, ma assecondiamolo. Serena risponde furba: “Se dico sì siete contenti, se dico no non mi credete, vi rimarrà il dubbio, cosa è successo lo sappiamo io, Pago e Alessandro”. Pago afferma di essere al corrente di ogni dettaglio e le regge il gioco: “Eravamo separati dal 25 agosto e ognuno di noi due poteva fare quello che voleva”. Wanda Nara sghignazza a più non posso. Serena sussurra contro gli autori “Poveracci!”, mentre noi abbiamo capito che è stato un weekend ARTISTICO. Lo SGUP non è SGUP e Signorini resta con il cerino in mano: “Si è diradata la nebbia”. Poi comunica l’eliminazione di Serena Enardu (42% contro il 58% di Licia Nunez). Ovazione in studio. In realtà la donna non esce, va direttamente alla nomination di lunedì, ma quando rientra in casa Fernanda si freeza da sola e Antonella Elia svela: “Appena è uscita ha detto: bene fuori un’altra”.

Infame e infamona

Licia Nunez, ex olgettina delle cene eleganti, e Adriana Volpe si accusano reciprocamente di essere delle false avvezze ai complotti. Signorini smentisce l’attrice sulla famigerata clip in cui la Volpe avrebbe pianificato lo sfruttamento della sua vita privata in un’altra puntata e mostra il video di Pago che consiglia a Serena di stare lontano da Licia. Scoppia la lite tra i due vip con faccia di bronzo Pago che urla: “Le tue storie sono finite, sei costruita e preparata, non sei trasparente”. Il bue che dà del cornuto all’asino. Rigorosamente tagliata la frase del cantante oggetto di feroci critiche dei social: “Ricordati che lei è pugliese fa come i tuoi amici lì ed omosessuale”.

Il Grande Fratello infedele

E’ un venerdì da markhor imbizzarriti, alias cervidi con i più grandi palchi cornuti. Così ciccia fuori il selfie cialtrone pubblicato da Elisa De Panicis in Poraccitudinis su Instagram in cui è a letto con Andrea Denver, concorrente fidanzato. Il modello veronese aveva sperato in ben altro San Valentino, ma smonta il teatrino: la foto è di marzo 2018. Adesso possiamo andare a rovistare negli armadi di Adriana Volpe e del marito Roberto, paparazzato a baciare un’altra donna. Ovviamente è un signor(ini) scherzone. Alfonso chiede ad Antonella Elia di aiutarlo perché “a volte il destino è crudele e si diverte a intrecciare le vite”, la showgirl che srotola la lingua nemmeno fosse un tappeto rosso agli Oscar svela: “Noo, non può averla tradita, l’altro giorno lei ci ha detto che ha fatto l’amore con il marito prima del matrimonio”. Signorini, che si autodefinisce “una mer***cia” per lo sketch, chiama la Volpe: “Mi prometti che sarai forte?”, “No”. La reazione è tipica di chi sa di dover stare al gioco: “Sembro io, mi assomiglia pure” con bocca tremolante, ma senza piantolino. “Il bacio è pieno. Guarda la verità in faccia” afferma Signorini e la Volpe: “No, non ci credo. I giornali fanno apparire quello che non è. Io non ci vedo niente: solo due persone che parlano”. Burla RIUSCITISSIMA. “E’ un San Valentino indimenticabile” grida Signorini non appagato dal flop della prima puntata quando fallì miseramente lo scherzo di Cucuzza a Rita Rusic. Parte il contro scherzo a Antonella Elia: Adriana e Roberto fingono di litigare e sembra di assistere a una di quelle trashissime ricostruzioni fiction di Barbara d’Urso. La pagliacciata finisce in un gigantesco mazzo di rose rosse per la Volpe.

Note d’amore

Paola Di Bendetto ci insegna che in amore ci vuole coraggio, specie dopo un tradimento, ammira la foto di Fede del duo Benji&Fede alle Maldive con la mamma, stanza piena di palloncini a forma di cuori e via con la marchetta dell’inedito dedicato a Paola più videomessaggio.

Zequila bum bum

E’ diventato il momento più sostanzioso delle evanescenti dirette serali del GFVip. Rita Rusic è così entusiasta della rubrica da battere le mani come una foca depressa, mentre Wanda Nara si sganascia rumorosamente davanti allo sguardo da “porto a letto” di Antonio Zequila. Patrick si sveglia: “E’ il momento più bello della puntata”. Nella glass room, c’è una lettera dell’ex di Zequila che per colpa di una sua menzogna (si spacciò per professore universitario) è diventata Suor Maria Addolorata: “Da 33 anni festeggio il San Valentino da sola e piango”. Ci si aspetta i fuochi d’artificio e sono solo polveri bagnate. “Ok, forse prossima settimana ci sarà una sorpresa per te” dice Signorini. Amen.

Barbaramente Barbara Alberti

Barbara Alberti si è ritirata, ma piomba in studio per litigare con Antonella Elia: “Il Grande Fratello è un luna park scintillante e crudele, a volte siete i nostri carnefici, altre volte le nostre fate, scriverò più di un libro sul GF. E’ una commedia umana straordinaria, ho disertato, ma continuo a esserci immersa fino al collo”. Parte clip delle liti con Antonella Elia e la scrittrice: “Finalmente un po’ di sincerità, mi faceva abbracci da boa, lei è una vera giocatrice, gioca divinamente, è una simulatrice naturale straordinaria, la vecchiaia è un problema suo e non mio, ha 56 anni e litiga con tutte le ragazze, è un’artista completa, ciò che fa lo fa per sé. Vede le donne per ucciderle o non le vede. Ci vuole un esorcismo. Io sono una anacoreta laica e sono felice di vivere nella luce…”, la Elia ribatte: “La tua è perfidia pura, la tua visione della realtà è sempre in contrasto con quella degli altri, ti ho abbracciato con tanto affetto ed ero sincera, poi ho visto che diffidavi delle stesse persone che amavi. Parlavi male di tutti”. Barbara Alberti rimedia una seconda brutta figura con Wanda Nara: “Piacere, il mio era un elogio, la parte precedente è stata tagliata,io sono burlesca”. Disse: “E’ un mostro alto un metro e mezzo con l’ottava di seno rifatto”. In pratica una nana affetta da ginecomastia perché la bellezza capita e lei è inciampata nel bisturi del chirurgo.

Si vola con le nomination del GFVip

Gli immuni sono Zequila, Denver, Ciavarro, Clizia, Fernanda e Paola. Licia e Adriana si nominano a vicenda, Fabio e Pago pure, Serena nomina Andrea Montovoli “perché non l’ha invitata a fare il pane”, Andrea sceglie Antonella “perché è machiavellica e non ha rispettato Barbara Alberti”, la Elia punta Fabio “perché non mi ha scelto come Bond girl ed è amico di Fernanda”. King Patrick manda al televoto Pago “perché tecnicamente sarebbe divertente per il reality vederli uno contro l’altro”, Aristide Malnati punta Fabio Testi “perché slegato dal gioco”. Denver con rosa rossa in mano per la fidanzata Anna manda al televoto Pago, Clizia preferisce fuori Fabio e Ciavarro e Paola nominano Licia e Fernanda ovviamente Antonella. Zequila scoperchia il vaso di Pandora: “Nomino Adriana perché sono un galantuomo, ma non un bugiardo”. Cioè in passato i due hanno avuto una storia.

GFvip Night

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia passano la notte in suite. Habemus prima coppia del GF e quindi ci tocca birra a Cinecittà, prima che a Fregene. Signorini tesse le lodi del loro amore sincero e chiude ballando il reggaeton. Battuta per Wanda: “Se sapevo che potevo mandare il cartonato come Pupo, ti mandavo il mio e stavo a Parigi con Mauro”. No, grazie, ne abbiamo già tanti di figuranti.