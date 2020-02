Bugo racconta la sua versione dei fatti sulla lite con Morgan.

«Ieri sera arrivato in anticipo, pronto, certo un po' turbato dalla sera prima ma l’avevo messo lì, non me lo lego, avevo già retto un mese e mezzo con tutta la mia squadra stressata, volevo dimostrare che c’è amicizia, per me è roba forte». Così Bugo in conferenza stampa all’Ariston. «Morgan è arrivato poco prima dell’esibizione - aggiunge - prima di salire sulla rampa finale noi artisti dobbiamo fare una scala. Ci siamo incontrati lì e ho visto che ha cominciato a far battute su un ragazzo della nostra squadra, gli ho detto di smetterla, "Andiamo su a divertirci", volevo smorzare i toni. Lui però ha cominciato a insultarmi con sfigato, figlio di, ha attaccato mio figlio, mia moglie, e io zitto, non ho mai replicato. Quando ci han chiamato ero turbato, lui è sceso e non sapevo se uscire, mi son bloccato. Lui ha fatto questo gesto sorridendo "Vieni, vieni", e altre due parole che non si sentono, figlio di, sei una merda».

«Avrai prima la tua fama, ma il progetto funzionava così, Bugo e Morgan. Non son mica qui a dire Morgan sei una merda, è un figo». Così Bugo in conferenza stampa all’Ariston. «Sono andato via e non ci siamo più visti. Sono uscito emotivamente turbato, la prima cosa che volevo fare era scusarmi con Amadeus, a me le pagliacciate non sono mai piaciute. Volevo farlo subito, uscire anche sul palco, chiedere scusa per il problema che avevo creato io. Sono rimasto un po' lì a decomprimere. Morgan non l’ho più visto, lui non ha scritto a me né io a lui». Poi «sono riuscito a incontrare Amadeus e scusarmi. Per me basta, è finita lì».

«Non ho pensato se esco mi buttano fuori. In quel momento mi stava insultando, erano offese, mi sembrava di non poter stare lassù con quella situazione. Sapevo di aver creato un disturbo alla Rai e quindi ho chiesto scusa».