Francesco Gabbani sempre primo a Sanremo. Poi Le Vibrazioni e Piero Pelù

Francesco Gabbani ancora in testa alla classifica generale di Sanremo. Dopo le prime tre serate il Festival vede in testa Francesco Gabbani, seguito da Le Vibrazioni, Piero Pelù, Tosca, Pinguini Tattici Nucleari, Diodato, Elodie, Marco Masini, Irene Grandi, Michele Zarrillo, Levante, Anastasio, Alberto Urso, Raphael Gualazzi, Paolo Jannacci, Enrico Nigiotti, Giordana Angi, Achille Lauro, Rita Pavone, Rancore, Riki, Elettra Lamborghini, Junior Cally e ultimi Bugo e Morgan. Lo ha comunicato Amadeus in apertura della quarta serata.

Ma la strada verso la vittoria finale è ancora lunga e passerà per il voto della sala stampa e del televoto.