Morgan ci ripensa e canta all'Ariston. Come lo ha convinto Amadeus

Rientra il "caso" Morgan. L’artista aveva ventilato la possibilità di non partecipare alla serata delle cover, in cui canterà con Bugo "Canzone per te" di Sergio Endrigo, denunciando un presunto "boicottaggio" in una lettera indirizzata al direttore di Rai1, Stefano Coletta.

Per approfondire leggi anche: Morgan minaccia di non salire sul palco

L’artista si lamentava per il poco tempo a disposizione per le prove. Ma dopo un intervento diretto di Amadeus, che ha parlato con Morgan, il cantante ha preso parte alle prove nel pomeriggio sul palco dell’Ariston.